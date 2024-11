M5S | stralciare norma su Servizi segreti

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

21.50 "Il pericolo che le banche dati non solo delle procure ma anche di altri organismi nevralgici dello Stato, possano essere spiate è concreto, serio e grave. L'articolo 31 del Ddl Sicurezza sui nuovi poteri deideve essere stralciato immediatamente". Così i capigruppo M5S di Senato e Camera,Patuanelli e Silvestri,e i componenti M5S nel Copasir, Scarpinato e Pellegrini. Il rischio, dicono, è trasformare la Pa in una "gigantesca Ovra"."Sono in gioco fondamentali diritti dei cittadini e la rettitudine Istituzioni repubblicane".