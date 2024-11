Cityrumors.it - L’Umbria come l’Ohio italiano e la candidata Dem benedetta dai frati

Leggi tutto su Cityrumors.it

Dopo la tornata elettorale in Liguria si avvicina a grandi falcate quella umbra che rischia di essere un crocevia importante Una corsa elettorale che sta quasi appassionando e sorprendendo, soprattutto per alcuni aspetti, da una parte e dall’altra. Dopo il successo di misura in Liguria per il centrodestra, adesso tutti, sinistra soprattutto, puntano sulper cercare di invertire la rotta. E anche qui la situazione è molto incerta. Stefania Proietti laalla presidenza della regione Umbria per il centrosinistra èdai(Ansa Foto) Cityrumors.itDa una parte c’è ladel centro-destra e governatrice attuale Donatella Tesei, dall’altra quella della sinistra e attuale Sindaco di Assisi Stefani Proietti.