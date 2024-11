Oasport.it - LIVE Perugia-Civitanova, Superlega Volley in DIRETTA: scontro diretto tra due pretendenti allo scudetto

Leggi tutto su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale dell’incontro valido per la sesta giornata della2024/2025 ditrae Lube. Ennesimo appuntamento di una sfida che sta facendo la storia della pallavolo italiana, con gli umbri che ricevono i marchigiani potendo vantare su 5 lunghezze di margine dall’alto del primato in classifica. Coach Lorenzetti tiene però alta l’attenzione in quanto la sfida alla Lube può riservare spesso spiacevoli sorprese. Il tecnico dichiederà moltoschiacciatore ucraino Oleh Plotnytskyi ed al centrale Roberto Russo, autentici fari della corazzata umbra. Dall’altra parte della rete l’allenatore Giampaolo Medei potrà contare sull’estro dell’opposto turco Adis Lagumdzija e sulle sicurezze fornite dschiacciatore bulgaro Aleksandar Nikolov.