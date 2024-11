Oasport.it - LIVE Perugia-Civitanova 2-2, Superlega Volley in DIRETTA: gli umbri portano il match al set decisivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQUINTO SET 25-18 QUARTO SET. ACE RUSSO! Come nel terzo set è l’ACE dell’azzurro a chiudere il parziale. Si deciderà tutto nel quinti set. 24-18 Errore in battuta per Chinenyeze. Fioccano i set point. 23-18 Difesache arma il solito Lagumdzija. 23-17 Gran muro di Chinenyeze. 23-16 Contrattacco vincente di Plotnytskyi. 22-16 Errore al servizio dei marchigiani. 21-16 Muro, che con orgoglio tiene vivo il quarto set. 21-15 Gran giocata di Bottolo che beffa il muro a tre avversario. 21-14 Mani fuori ben piazzato da Ishikawa. 20-14 Scappa via il servizio di Herrera. 20-13 Out il diagonale di Nikolov, che ha bisogno di ritrovare la condizione. 19-13 Solito contrattacco diaffidato ad Ishikawa. 18-13 E’ lungo il servizio di Bottolo. 17-13 Invasione di Ishikawa.