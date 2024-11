Oasport.it - LIVE Perugia-Civitanova 0-1, Superlega Volley in DIRETTA: gli ospiti conquistano il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21-25SET. Pipe perfetta di Bottolo. Termina qui ilparziale. 21-24 All’incrocio delle righe la parallela di Herrera. 20-24 Errore al servizio anche per il subentrato Cianciotta. 20-23 Ben orchestrato l’attacco dicon Zoppellari tornato in campo per Giannelli. 19-23 Sul nastro la battuta di Ishikawa. 19-22 Out il servizio di Bottolo. 18-22 Con il secondo attacco Lagumdzija ritrova il +4. 18-21 Monster block di Loser che disinnesca Podrascanin. 17-21 Non passa il diagonale stretto di Bottolo. 16-21 Attacco in parallela del subentrato Herrera. 15-21 Ricezione errata di Plotnytskyi, ne approfitta la Lube. 15-20tempo perfetto di Podrascanin. 15-19 Contrattacco vincente di Ishikawa.accorcia sul -4. 14-19 A metà rete il servizio dell’iraniano Hossein.