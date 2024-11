Oasport.it - LIVE F1, GP Brasile 2024 in DIRETTA: tra poco le qualifiche, piove anche oggi ad Interlagos

Leggi tutto su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.12 Come appare la pista al momento. Mais um boletim meteorológico de! Chuva aumentou brevemente e voltou a ser fraca. Pista bem mais molhada agora. Qualificação não deve começar às 7h30 #Formula1 ##gpdesaopaulo @correiodopovo pic.twitter.com/mKzwzsThwL — 300 por Hora (@berbercht) November 3,11.10 L’incidenza dellead. In termini assoluti – in 16 occasioni (48,5%) il vincitore è partito dalla pole position. – in 26 occasioni (78,8%) il vincitore è partito dalla prima fila. Nell’era turbo-ibrida – in 7 occasioni (77,8%) il vincitore è partito dalla pole position. – in 8 occasioni (88,9%) il vincitore è partito dalla prima fila. – Il pilota peggio classificato ad aver vinto nell’attuale lay-out diè Lewis Hamilton, impostosi nel 2021 partendo dalla 10ma casella. 11.