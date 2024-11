Oasport.it - LIVE F1, GP Brasile 2024 in DIRETTA: piove meno, Piastri davanti con gomme intermedie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.11 6 minuti e mezzo al termine della Q2. 12.10si migliora di 2 secondi. La pista ormai è da. 12.09 La Ferrari deve correre ai ripari e montare le. Norris lo ha già fatto. Russell va in testacoda. 12.09, con, si porta al comando con 630 millesimi su Verstappen. 12.07 Verstappen vola con la pioggia! 1’27?771, 0.387 meglio di Perez.con leè 4°. Al momento settimo Leclerc, nono Sainz e decimo Norris. 12.07 Perezad Alonso.ha già montato le. 12.06 1’29?332 per Leclerc, è al comando con 40 millesimi su Russell! Poi Sainz e Lawson. 12.04 Sainz è il primo a lanciarsi. 12.03 Adesso la condizione più aleatoria possibile, perché la pista andrà migliorando progressivamente giro dopo giro. 12.