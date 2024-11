Ilnapolista.it - L’Atalanta ha vinto per la ferocia, vinceva i contrasti, arrivava prima sul pallone, difendeva alla morte

haper lasulNapoli-Atalanta 0-3. La squadra è uscita tra gli applausi del Maradona. Sui social, come al solito, il clima è diverso. È stato il giorno di quelli che fin qui hanno digerito a fatica il primo posto del Napoli di Conte. Ci sta. Ciascuno ha la propria visione del calcio. Come detto, oggi è il giorno dei giochisti. A noi, però, ben più che il noioso e lunare dibattito sul cosiddetto “gioco”, della partita di oggi ha colpito altro. Ossia la differenza di determinazione. Di. Di intensità agonistica. Ecco, quello non ce lo saremmo aspettati.di Gasperini ha dominato il Napoli proprio sul terreno che da sempre viene associato alle squadre di Conte. Questione di atteggiamento ancorache di tattica.