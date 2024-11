Sport.quotidiano.net - L’Atalanta di Gasperini si siede al tavolo dello scudetto dopo il 3-0 a Napoli

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Bergamo, 3 novembre 2024 –delle meraviglie dinon finisce mai di stupire e di alzare l’asticella. Sette mesila Dea rifila un altro 3-0 al Maradona al, ridimensionando le ambizioni della squadra di Conte, sedendosi con prepotenza aldelle pretendenti allo. Lo dicono i numeri. La squadra dista volandocinque vittorie consecutive in campionato (e può fare ‘settebello’ avendo l’Udinese domenica in casa e poi il Parma in trasferta), sei vittorie con due pareggi nelle ultime otto gare comprendendo la Champions. Nerazzurri a 22 punti, con il miglior attacco del campionato, 29 gol in 11 giornate, con il cannoniere della serie A, un Retegui da 11 gol, e un Lookman fenomenale da 7 gol nelle ultime 8 partite includendo la Champions.