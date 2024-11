Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, clamoroso Andrea Scanzi: "Perché mi faccio schifo da solo"

Niente Parigi-Bercy per, costretto al forfait dall'ultimo Masters 1000 della stagione da un virus. L'obiettivo è arrivare al top alle Atp Finals di Torino, provare a centrare la prima vittoria di peso in Italia. Già,oggi è lui il numero 1, l'uomo da battere. Ed essere il numero 1, ovviamente, comporta oneri e onori. Tra gli oneri, l'invidia, incarnata al meglio da Nick Kyrgios, l'australiano che ha iniziato una personalissima crociata contro il ragazzo di San Candido, accusandolo di fatto di essere un dopato per la vicenda Clostebol. Kyrgios non ha risparmiato insulti e battutacce, spiegando di non credere alla buona fede di, il quale per inciso rischia una controversa squalifica che potrebbe arrivare, in seguito al ricorso della Wada, all'inizio del prossimo anno. Kyrgios continua il suo gioco sporco controsui social.