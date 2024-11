Ilrestodelcarlino.it - "Io volontario per Kamala Harris"

Da Gatteo Mare ad Atlanta, Georgia, per la volata finale delle elezioni presidenziali americane. Alessandro Pilotti, componente della direzione della federazione Pd, è partito a proprie spese per fare ilcon gli attivisti del partito democratico americano. Andrà di porta in porta per cercare di convincere glie elettori americani a votare. Pilotti, perché proprio ad Atlanta? "La Georgia è uno degli stati chiave per il risultato finale. Qui si concentra lo sforzo finale della campagna elettorale". Che ci fa un piddino cesenate nel bel mezzo della politica americana? "Non è questione di partito. Questo sono elezioni cruciali. Le più importanti dopo la seconda guerra mondiale. Bisogna battere Trump". Ma lo ritiene così pericoloso? In realtà è già stato presidente "Lo scenario è cambiato.