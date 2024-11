Ilfoglio.it - Interlagos incorona Verstappen: talento e nervi saldi per un'impresa memorabile

Signore e signori: in piedi. E neanche per poco tempo. In piedi ad applaudire Max. Sulla pista dove conta il pilota, sulla pista dove c’è la “S” di Senna, sulla pista dove nel 2016 si illuminò in un duello indimenticabile con Rosberg aMaxha chiuso una traversata del deserto lunga 133 giorni. Aveva vinto a Barcellona il 23 giugno. Dieci gare di astinenza, dieci gare a domandarsi se quel missile che per tante gare gli aveva garantito di stracciare tutti si fosse trasformato in un’utilitaria. Giornate a sentirsi dire che le Mc Laren avrebbero recuperato tutto il gap e che Norris lo avrebbe preso ad Abu Dhabi all’ultima gara. E invece se non accadranno fatti al momento non prevedibili tipo uno o due incidenti con zero punti nelle prossime tre gare (tante ne rimangono alla fine della stagione) l’olandese vincerà il suo quarto Mondiale piloti consecutivo.