Il derby del Valdarno sorride all' Aquila

Arezzo, 03 novembre 2024 – La decima giornata del campionato di Serie D, Girone E, ha come palcoscenico lo “Stadio Virgilio Fedini” che ospita il 105ºtra Sangiovannese eMontevarchi. Entrambi sono a caccia di una vittoria per migliorare la classifica e per risolvere il morale dato che, in questi casi, una vittoria può valere doppio per tanti fattori. Le due formazioni si ritrovano appaiate con dieci punti in classifica. Quest'ultima, per il momento, nonaffatto alle due squadre che arrivano da due sconfitte: 2-1 allo scadere sul campo del Siena per gli uomini di Bonura, mentre gli ospiti sono stati battuti in casa, per 1-0, dal Figline. Ilvaldarnese viene deciso dal rigore sul finale, a favore dell'Montevarchi, realizzato da Orlandi. L'altro rigore, concesso sempre a favore degli ospiti e battuto da Priore, viene parato da Patata.