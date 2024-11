Lanazione.it - I lavori di ripristino alla strada per Pitelli

Continuano le attività per ildellaperall’interno del territorio comunale di Lerici. Nei prossimi giorni è previsto con l’affidamento deiper la riparazione del versante soprastante la sedele in località Maggiola, in zona “Fontana del Genio” nellache dalle Tre Strade conduce a. "Il trattole è stato interessato da una frana del versante che ne aveva occupato la carreggiata nello scorso febbraio. Un rapido intervento ha consentito l’immediata riapertura dellaa senso unico alternato con la prescrizione da parte della Protezione Civile di chiusura totale in caso di allerte meteo" spiega Marco Russo, assessore aipubblici.