Elezioni Usa 2024 tra sondaggi, 7 stati chiave, Camera e Senato: la situazione tra Harris e Trump

L’Iowa non è uno dei settein bilico per leUsa del, che comprendono glidella Rust Belt (Michigan, Wisconsin e Pennsylvania) e glidella Sun Belt (Georgia, Carolina del Nord, Nevada e Arizona). Uno condotto a settembre in Iowa vedevain vantaggio di quattro punti sue uno di giugno gli riconosceva 18 punti sull’allora candidato Joe Biden. Ilo ha mostrato che le donne stanno favorendonello Stato. Se fosse vero e confermato più ampiamente, ciò sarebbe significativo poiché la campagna disi è concentrata sulle donne e i loro diritti. L’Iowa era considerato uno Stato sicuro per i repubblicani, ma secondo ilo Selzer condotto per il quotidiano Des Moines Registerè in vantaggio di tre punti rispetto a