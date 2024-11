Ilgiorno.it - Contrasto alla povertà in città. I City Angels distribuiscono pasti con un gazebo al Sacro Cuore

SONDRIO Unin una posizione defilata, volutamente defilata, sul retro della chiesa dela Sondrio la cui entrata invece affaccia sulla sempre trafficata via Aldo Moro. Qui, da venerdì sera e per tutti i fine settimana e i giorni festivi a venire, saranno distribuite le vaschette con icaldi a chi non ha né casa dove consumarli, né denaro per comprarli. L’inaugurazione del servizio venerdì scorso, festa di Ognissanti,presenza dell’assessore comunale ai Servizi Sociali, Maurizio Piasini. A dispensare le vivande, invece, il gruppo deisondriesi, di recente insigniti anche del riconoscimento di "sezione dell’anno" a livello nazionale. Una presenza sul territorio, la loro, che ancora una volta si mostra in tutta la propria concreta utilità.