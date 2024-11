Donnaup.it - Come lavare i plaid: ecco un metodo infallibile, provateci!

Leggi tutto su Donnaup.it

Vi state chiedendofare perin modo efficace e veloce? Fedeli compagni delle fredde sere invernali, queste copertine coccolano il nostro relax sul divano davanti a film o trasmissioni tv. Composte solitamente di lana o fibra sintetica, trasmettono tutto il calore necessario per confortarci quando la notte incombe e la temperatura in casa si abbassa. Anche loro, però, hanno bisogno di restare pulite, profumate, maottenere una buona detersione senza rovinarle, restringerle o infeltrirle?vi una soluzione! Pronte? Via!in pile. Iniziamo dalle copertine in pile, quella fibra sintetica che ci scalda e protegge dalle temperature più rigide, economica e ormai diffusa in tutte le case degli italiani. Facilissime da, vanno semplicemente inserite nel cestello.