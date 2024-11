Ilgiorno.it - Come a Londra e Singapore. Al posto del vecchio carcere case, asilo e spazio fitness

Laddove c’era emarginazione e dolore, ci sarà unodi vita e di condivisione. Via libera al progetto di rinascita degli oltre 30mila metri quadrati dell’exdi Monza in via Mentana, destinato, dopo trentuno anni dalla chiusura, a cambiare il suo volto. L’edificio rinasceràluogo residenziale: lo schema di convenzione per permesso di costruire che lo riguarda prevede la realizzazione di 70 appartamenti in affitto per le famiglie, con nuovi spazi per il commercio di vicinato e diversi servizi al piano terra. Unodi co-living sugli esempi di. Un tempo c’erano detenuti a scontare le proprie condanne, tra un paio d’anni c’è da immaginarsi di vedere bambini che giocano e si rincorrono, o mamme, papà, nonni che scendono al pian terreno a fare ginnastica o per lavoro.