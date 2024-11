Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Atalanta, la Dea fa sul serio: pronta l’offerta per Maldini

In casaè tempo di pensare al. La squadra allenata d Gian Piero Gasperini ha ritrovato la giusta rotta in Serie A, come dimostrano le quattro vittorie ottenute nelle ultime cinque partite, ma la sensazione è che manchi ancora qualcosa al reparto avanzato, soprattutto dopo la partenza di Koopmeiners. Nell’ultima settimana ha sorpreso la dichiarazione dell’amministratore delegato nerazzurro, Luca Percassi, circa un interessamento nei confronti di Daniel. La Dea sembrerebbe infatti fare sul, e avrebbe giàun’offerta per arrivare al trequartista di proprietà del Monza.nel mirino: pronti 6 milioni di euro Le buone prestazioni di Danielhanno acceso le sirene didi diversi club. Tra questi l’, che tramite Percassi ha pubblicamente ammesso l’interesse verso il giovane.