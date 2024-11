Sport.quotidiano.net - Calcio Uisp a 11: Malatesta e Folloni per il balzo dell'Amatori Filattiera

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

La Spezia, 3 novembre 2024 – Avvincente sesto turno di andata nel campionato calcistico a 11 curato dalla Legaa Spezia ea Valdimagra, che manda in archivio la sesta giornata di andata. Cominciamo dal Girone 1, dove non sfrutta al meglio il turno di riposo del Real Chiappa, il Pozzuolo che sale solitario in vetta, ma distanzia la contendente di un solo punto, quello ottenuto sul campo del Bagnone in un bello scontro tra primi e secondi. Rotondo invece il punteggio ottenuto dalla Serra che espugna il campo'Atletico Tresana, ormai in caduta libera. Non riesce più a vincere il Ceserano, bloccato ancora sul pari, questa volta dal Riomaior Bar O'netto, e così raggiunto sulla vetta del Girone 2 dall', corsaro sul terreno'Autoservice Casana grazie a