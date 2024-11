Oasport.it - Calcio femminile, la Fiorentina batte l’inter nel big match di Serie A. Bene la Juve

Leggi tutto su Oasport.it

Latiene la batta dritta, ma larimane in scia. Potrebbe essere questo il modo migliore per descrivere la domenica valida per l’ottava giornata dellaA 2024-2025 di, turno che ha visto in campo le compagini più rappresentative del lotto. Le bianconere si sono rese artefici di un facile blitz in casa del Napoli, terminato con il rotondo risultato di 0-3. Ad aprire le marcature ci pensa Girelli, brava a trasformare al 10’ un rigore procurato due minuti prima da Bonansea che, con un tiro, trova la mano di un’avversaria. Il raddoppio sarà invece ad opera di Krumbiegel, la quale al 44? appoggia in rete di destro su cross di Thomas.