Davidemaggio.it - Ballando con le Stelle 2024, sesta puntata: Nina Zilli si ritira, eliminato Alan Friedman

Doppia uscita di scena nelladicon leha dovuto infatti abbandonare il talent show a causa di un infortunio, mentre– al termine della gara odierna – ha perso lo spareggio contro Sonia Bruganelli ed è stato. Entrambi potranno però partecipare al ripescaggio, in programma tra qualche settimana. Ecco cosa è successo. La gara Il jive di Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina apre le danze della. Il comico chiede subito a Mariotto se sotto il turbante che ha in testa ci sono “i serpenti di Medusa“. “Hai fatto il massimo che potessi fare“, commenta Zazzaroni prima di complimentarsi con il concorrente per i passi in avanti fatti. Miglioramento notato pure da Canino e da un’ottimista Smith perché “sbagli non ce ne sono stati tanti“.