Gaeta.it - Aggressione domestica a Recco: uomo arrestato e sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio

Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenzaha scosso la comunità di, nel Genovese, portando all’intervento dei Carabinieri e a un interventod’emergenza. La situazione si è sviluppata in un appartamento attraverso un grave attacco da parte di undi 60 anni nei confronti della moglie e persino del loro cane. Le circostanze di quanto accaduto sono emerse da una segnalazione fatta dai vicini, che hanno avvertito le autorità in seguito alle urla disperate della donna. L’e l’intervento delle autorità La serata di ieri si è trasformata in una scena di violenza quando l’ha iniziato a colpire ripetutamente la moglie, una donna di 52 anni, e a maltrattare il loro animale domestico. Le urla di aiuto sono risuonate nel palazzo, allarmando i residenti circostanti che non hanno esitato a contattare i Carabinieri di