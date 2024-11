Ilrestodelcarlino.it - Zerbini: "Il mio dialogo con chi non c’è più"

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Spalanca di nuovo il suo mondo interiore Beatrice, immergendo le mani nel dolore e indagando il tema del lutto. ’Mi chiedi che cosa ho nel cuore’ – e la domanda forse è per tutti – esordisce la poeta bolognese nella sua ultima raccolta, che si intitola Quarantadue. Partita da In comode rate. Poesie d’amore (Interno Poesia), ben presto divenuto un caso editoriale,ha ampliato i suoi orizzonti lavorando anche su albi illustrati, mentre l’anno scorso la sua poesia dedicata alla cassiera di un supermercato, un vero inno alla gentilezza, fece il giro del web. Ed ecco ora un nuovo lavoro per cui è stata inserita, spiega, ne ’La Gialla Oro’ di Pordenonelegge, una prestigiosa collana che vede la pubblicazione dei nomi più importanti della poesia nazionale, legata al festival letterario pordenonese ed edita da Samuele Editore.