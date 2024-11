Ilrestodelcarlino.it - Un’Impronta etica come valore: "La sostenibilità è un’opportunità"

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) di Beatrice Grasselli BOLOGNAè leggera e gentile nei confronti del mondo che ci circonda. Di peso sono invece i suoi obiettivi. Con i bilanci 2025, per circa 7mila imprese italiane – di cui circa mille in Emilia-Romagna – scatterà l’obbligo di rendicontazione in materia ambientale e sociale, secondo quanto stabilito dalla Direttiva europea sulla responsabilità sociale di impresa, recepita in Italia lo scorso settembre. Diquesto adempimento possa diventare un’occasione per rivedere modelli di business datati e migliorare la competitività, si discuterà lunedì alle 16 a Bologna (hotel I Portici, via dell’Indipendenza 69) nell’incontro ‘Rendicontazione e imprese: tra normativa e strategia’, nell’ambito della 13ª edizione della Settimana dell’investimento sostenibile e responsabile.