Trapani vuole essere protagonista nello sport e non solo

(Laprimapagina.it - sabato 2 novembre 2024) La Sicilia splende(e non). L’imprenditore Valerio Antonini, presidente delCalcio e della BasketShark, infatti, ha annunciato a Tele Sud (emittente di cui è divenuto proprietario) che è pronto per la fase esecutiva il mega progetto di una cittadella dello. La cittadella dellodisorgerà nella periferia della città su terreni in parte privati e in parte demaniali. Il progetto prevede uno stadio da 20 mila posti, un palada 8 mila posti, un albergo di 40 stanze, una foresteria, 4 campi di calcio, ristoranti, negozi, cinema, campi da tennis, una clinica per loed un laghetto artificiale. “Dalle parole passeremo ora ai fatti –ha detto Antonini illustrando il progetto – L’investimento sarà di all’incirca 80 milioni”.