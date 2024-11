Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-11-2024 ore 19:30

Luceverdeben trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna prudenza per un incidente tra Appia e Tuscolana si viaggia senza disagi di rilievo sul tratto Urbano della A24 mentre sulla tangenziale est maggiori rallentamenti per una questione di carreggiata in prossimità dello svincolo A24 verso San Giovanni continuano gli spostamenti in direzione della capitale sulla autostradaTeramo in particolare tra Vicovaro Mandela e la barriera diEst circolazione sostenuta anche sulla diramazionesud A tra Torrenova e lo svincolo della grappa per chi è diretto alla capitale code a tratti sulla diramazionenord causate dal transito di un trasporto eccezionale tra Castelnuovo di lo svincolo della grande raccordo anulare per chi è diretto alla capitale in graduale diminuzione ilintenso e i rallentamenti su via Cristoforo Colombo ...