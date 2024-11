Lanazione.it - Tennis Club Pistoia. Vincere per sperare

Leggi tutto su Lanazione.it

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) "Dobbiamo battere il Sassuolo perché è l’unico risultato che ci permetterebbe di avere ancora speranze di non arrivare quarti nel girone". È capitan Tommaso Brunetti a suonare la carica, in vista della penultima giornata del campionato di Serie A1 che sarà decisiva per il. Iti pistoiesi saranno di scena nella cittadina modenese domani alle 10 contro lo SportingSassuolo e cercheranno di fare un passo in avanti rispetto al pareggio rimediato fra le mura amiche all’andata. Per coronare il sogno salvezza senza patemi bisognaper poi cercare di ottenere un altro successo anche nella sfida finale con Parioli. Servono punti pesanti per lasciare l’ultima piazza Giovanni Fiorentino