Metropolitanmagazine.it - Sienna Miller firma la nuova collezione M&S: un omaggio allo stile disco e a Studio 54

Con lacapsule collectionta daper Marks & Spencer, la stagione delle feste si preannuncia carica di. Lanciata ufficialmente il 31 ottobre, laarriva proprio in tempo per chi è alla ricerca di un look perfetto per i party natalizi o per eventi più formali. Dopo il successo della prima collaborazione, che lo scorso giugno ha visto andare sold-out modelli iconici come i jeans barrel leg e gli abiti boho, questalinea promette di essere altrettanto irresistibile.laM&S ispirata alle feste Questasi ispira all’estetica senza tempo degli anni ’70 espirito festaiolo di54.ha dichiarato di voler ricreare quell’energia unica che si respirava nelle notti glamour dell’epoca, unendo tagli sofisticati e materiali d’impatto a dettagli preziosi.