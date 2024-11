Lanazione.it - Ristorante Centanni, giù il bandone: "I nostri clienti come una famiglia. Ma chiudiamo per i costi troppo alti"

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) di Manuela Plastina Sta per chiudere una delle attività storiche di Bagno a Ripoli: il. Ha segnato un pezzo di storia del paese, facendosi conoscere fin dal 1962, quando fu fondato da Silvana Burgassi insieme al marito Silvano Bianchi. Da allora lalo ha portato avanti con impegno, passione e investendo tutta la propria vita in un’attività che piano piano, anche grazie all’ingresso al lavoro dei figli Silvano (lo stesso nome del padre) e Nicola Bianchi negli anni ’80, è cresciuta. Nel 1996è diventato anche un residence. Nel 2000 ha aperto il suo campo da golf. "Abbiamoche vengono da noi da 60 anni e sono di– racconta Silvano -. A Bagno a Ripoli (e non solo) praticamente tutti almeno una volta son venuti a mangiare da noi".