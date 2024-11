Gaeta.it - Porta Pia: avanza il restyling della piazza simbolo di Roma, lavori in corso fino al 2025

Facebook WhatsApp Twitter La riqualificazione dile diPia è in pieno svolgimento, con l’obiettivo di trasformare questa storica areacapitale. I, iniziati il 30 luglio, si articolano in due fasi: la prima si concluderà entro dicembre per le festività natalizie, mentre la seconda fase è prevista per la prima parte del. Questo intervento non riguarda solo l’estetica, ma risponde a esigenze pratiche di vivibilità e sicurezza per cittadini e turisti. Dettagli sul progetto di riqualificazione Il progetto di riqualificazione dile diPia interessa especialmente l’area intorno al monumento al Bersagliere, che è collocato in un contesto di rilevante imnza storica e istituzionale, vista la presenza del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.