Zon.it - Oroscopo Paolo Fox, domenica 3 novembre 2024: Bilancia tesa

L’diFox per oggi,Ariete Giornata ideale per iniziare nuovi progetti lavorativi. In amore, possibili incontri interessanti. Toro Possibili tensioni sul lavoro; mantieni la calma. In amore, evita discussioni inutili. Gemelli Giornata ideale per iniziare nuovi progetti lavorativi. In amore, possibili incontri interessanti. Cancro Giornata ideale per iniziare nuovi progetti lavorativi. In amore, possibili incontri interessanti. Leone Giornata propizia per decisioni finanziarie. In amore, evita discussioni inutili. Vergine Creatività al top; sfruttala per progetti artistici. Serata romantica in vista.Possibili tensioni familiari; sii paziente. Sul lavoro, evita confronti diretti. Scorpione Giornata ideale per viaggi brevi. In amore, nuove conoscenze all’orizzonte.