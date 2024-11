Ilfattoquotidiano.it - MotoGP, Jorge Martin vince la Sprint Race: Bagnaia cade e finisce a -29. Lo spagnolo a un passo dal titolo iridato

falso pesante per Francescodurante ladel Gran Premio della Malesia. Il due volte campione, infatti, è scivolato in curva 9 e ha dovuto abbandonare la corsa, concedento così allo, vincitore della gara corta, il primo match point per ilmondiale nella gara che si disputerà domani, 3 novembre. Completano il podio, invece, Marc Marquez ed Enea Bastianini. Il pilota della Ducati Prima Pramac, con la vittoria di oggi, sale a 465 punti, 29 in più dell’italiano, un distacco che consegna ala possibilità di diventare campione del mondo già nel Gran Premio di domenica: allo, infatti, basterà fare 8 punti in più del suo rivale per trionfare con una gara d’anticipo. “Andare al massimo lo faccio sempre.