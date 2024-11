Quotidiano.net - La Russia dichiara guerra all’aborto: patto tra Putin e la Chiesa ortodossa

Leggi tutto su Quotidiano.net

(Quotidiano.net - sabato 2 novembre 2024)- Roma, 2 novembre 2024 – Niente Halloween, niente aborto e guai a chi si vanta di non avere figli. Nelladi Vladimir, lava sempre più a braccetto con il Cremlino e se nell’età imperiale era una questione di cogestione del potere, adesso di mezzo c’è la costruzione di una identità nazionale sempre più conforme alle tradizioni russe. Tutto quello che viene dall’Occidente viene più o meno paragonato a una tentazione dell’Anticristo. Non senza esagerazioni. Quest’anno in molte regioni del Paese Halloween è stato bandito dalle scuole. La motivazione è che potrebbe incoraggiare l‘estremismo. epa11600554n President Vladimir(R) and Patriarch Kirill of Moscow and allvisit the Annunciation Church of the Holy Trinity St. Alexander Nevsky Lavra Monastery in St. Petersburg,, 12 September 2024.