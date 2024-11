Bergamonews.it - Influenza e Covid, Roberta Villa: “Alle donne in gravidanza consigliati entrambi i vaccini”

Leggi tutto su Bergamonews.it

(Bergamonews.it - sabato 2 novembre 2024) Da ormai diverse settimane è cominciata la campagna vaccinale antle. È in corso la somministrazione dei, che vengonosoprattutto agli anziani e ai soggetti fragili, che hanno una maggior probabilità di avere complicanze. Sempre con una raccomandazione particolare alla popolazione più anziana e agli individui con fragilità, è possibile effettuare il vaccino anti-, anche in co-somministrazione, considerando che sta ancora circolando anche questo virus. La giornalista e divulgatrice scientifica, laureata in medicina e chirurgia, specifica: “È importante ricevere la vaccinazione sia contro l’sia contro il, in modo particolare per le persone fragili. Fra questi ci sono lein, sulle quali vale la pena di soffermarsi.