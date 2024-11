Ilfattoquotidiano.it - “Il tumore al seno? È aggressivo, soltanto per un punto mi sono risparmiata la chemio. Se sarà necessario mi asporterò il seno”: le parole di Sabrina Salerno

non usa inutili giri diper dire come stanno le cose: dopo l’intervento per l’asportazione di unaltra poche settimane comincerà la radioterapia ma se in futuro dovesse avere una recidiva è pronta a sottoporsi alla mastectomia. Per la prima volta l’iconica cantante racconta gli ultimi tre mesi e mezzo, da quel 24 luglio che le ha cambiato per sempre la vita: prima di partire per gli Stati Uniti, dove aveva in programma nove concerti, si è sottoposta ad una mammografia di controllo. “Da quando avevo 35 anni faccio la ogni anno, anche se in genere si raccomanda dopo i cinquanta”, racconta al Corriere della Sera. L’esame fa emergere qualcosa che non va e così è stata chiamata per fare la biopsia “e ho capito che era una cosa seria”. La diagnosi è arrivata dopo pochi giorni e laammette che a quelha avuto momenti di sconforto profondo.