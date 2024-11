Ilgiorno.it - Il tango e le colonne sonore in scaletta con Bach e il jazz

Leggi tutto su Ilgiorno.it

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) Il fascino del, la canzone d’autore e il mondo delle, mescolati in un percorso fatto di brani di Astor Piazzolla, Richard Galliano, Ennio Morricone, Pino Donaggio e Sergio Endrigo. E poi ilinternazionale e un viaggio tra classicismo e romanticismo, trae Garcia Lorca. Prenderà il via giovedì al MAC di Lissone la rassegna dal titolo “Artemusica - Tre concerti al Museo d’Arte Contemporanea“, organizzata dall’Associazione musicale Duomo insieme al Comune. Nelle sale espositive di viale Elisa Ancona gli spettatori potranno farsi trasportare da repertori musicali originali e allo stesso tempo ammirare le mostre permanenti e temporanee del museo. Si comincerà giovedì alle 21 con “, canzoni“, che avrà per protagonista il duo formato da Roberto Porroni alla chitarra e Adalberto Ferrari a clarinetto e sassofono C melody.