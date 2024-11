Ilfattoquotidiano.it - “Il primo appuntamento? Orrendo, l’ho baciato solo perché mi faceva pena”: la confessione di Eva Henger sul marito Massimo Caroletti

Un amore lungo quasi vent’anni, coronato da ben due matrimoni (uno nel 2013, l’altro nel 2019) e la nascita di una figlia, Jennifer, nel 2009: Evae Massimilianolo hanno raccontato a La Volta Buona. Ospiti nel salotto di Caterina Balivo, l’attrice e il produttore cinematografico hanno ricordato la loro storia d’amore, dal, cheha definito disastroso, alla nascita di loro figlia, fino all’incidente stradale in cui sono rimasti coinvolti nel 2022. La loro relazione, però, ha rischiato di naufragare ancora prima di iniziare, quando, durante la prima uscita di coppia, “lui ha affittato un ristorante così in sala eravamo da soli e io ordinai un’insalata ma controllai che non ci fossero insetti dentro, dato che non c’era nessuno, pensavo fosse scadente – ha spiegatoa Balivo -. Non avevo capito la sorpresa.