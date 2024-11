Oasport.it - F1, le previsioni meteo della domenica a Interlagos: la pioggia sarà ancora protagonista?

Lasta diventando sempre più ladel sabato del Gran Premio di San Paolo, ventunesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Le qualifiche, infatti, sono state rinviate e probabilmente saranno effettuate domattina (si parla delle ore 13.00 italiane). Lacostante e battente che si è abbattuta sulla pista brasiliana ha portato ad una serie di rinvii che, dopo 2 ore di tentativi vani, hanno portato poi al “nulla di fatto”. Se, però, per il sabato diha già subito un peggioramento rispetto a quanto atteso, in vistagara di domani la situazione potrebbe farsi ancor più complicata. Tutti i siti specializzati, infatti, annunciano precipitazioni costanti e intense lungo tutto il corsogiornata. Sulla carta, quindi, uno scenario peggiore di quello che veniva annunciato per la giornata odierna.