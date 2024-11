Sport.quotidiano.net - Domani al Polisportivo. Giuliodori: "Servirà massima attenzione contro i giallorossi»

RECANATI Guardando al derby ditra Recanatese e Castelfidardo la prima considerazione è l’urgenza di muovere la classifica. La frenata di Ancona ha interrotto la risalita deiche, in una graduatoria cortissima, debbono guardarsi alle spalle. Gli ospiti fisarmonicisti condividono l’ultimo posto con la Fermana, hanno racimolato la miseria di due punti nelle ultime quattro gare ed il loro allenatore, Marco, non nasconde le insidie della partita e le difficoltà del momento: "stiamo pagando carissime le ingenuità, in questa settimana ci siamo concentrati soprattutto sull’aspetto mentale, oltreché sul lavoro tecnico-tattico. Se vogliamo strappare dei punti al Tubaldi dovremo non perdere nemmeno un attimo la concentrazione".