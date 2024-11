Napolipiu.com - Da Torino: “Il Napoli sta dominando la Serie A, avversarie alla ricerca dell’impresa”

Leggi tutto su Napolipiu.com

Il quotidiano di fede bianconera analizza il momento straordinario degli azzurri di Antonio Conte Le prestazioni delin questo inizio diA non passano inosservate, nemmeno dalle parti di. Tuttosport, quotidiano storicamente vicinoJuventus, ha analizzato il momento straordinario della capolista. “Ilstail torneo”, scrive il giornale piemontese, evidenziando come la squadra di Spalletti stia mettendo in fila risultati impressionanti: cinque vittorie consecutive in campionato e quattro punti di vantaggio sui campioni d’Italia dell’Inter. Ma è l’analisi sugli avversari degli azzurri a colpire maggiormente. Secondo Tuttosport, chiunque affronti ilin questo momento lo fa “con lo spirito di chi deve compiere l’impresa” per guadagnarsi “il ringraziamento di tutte le altre squadre che partecipano al campionato”.