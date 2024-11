Sport.quotidiano.net - Castro o Dallinga, l’eterno dilemma. Ma il bilancio dei ’nove’ è in rosso

Facciamola breve: 3 gol in 12 partite dai due centravanti di ruolo sono un bottino ampiamente deficitario. Specie per una squadra che mai come in questo momento fiuta aria di decollo. Ma per chi vuole prendere il volo il ‘nove’ che non segna è una zavorra e Italiano è il primo a saperlo. Osservava ieri il tecnicoblù in risposta a chi gli chiedeva chi sarebbe stato, tra l’argentino e l’olandese, il titolare col Lecce: "Non so come riuscire a risolvere il fatto che vorrei vedere entrambi fare gol.è partito bene, ma poi ha un po’ rallentato.ha avuto opportunità importanti, ma non ha ancora segnato. Io li vorrei tutti e due coinvolti con minutaggi importanti, perché non mi piace chiamarli in causa a mesi di distanza dall’ultima partita".