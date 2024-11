Sport.quotidiano.net - Bologna Lecce: le probabili formazioni e dove vederla in tv

(Sport.quotidiano.net - sabato 2 novembre 2024), 2 novembre 2024 – “Attenzione, qualità e pazienza”. Vincenzo Italiano fa la lista della spesa delle qualità che oggi ildovrà mettere in campo per regalare una gioia da tre punti anche al pubblico del Dall’Ara. Ildell’ex rossoblù Luca Gotti da affrontare tra le cosiddette mura amiche in teoria è l’avversario perfetto per dare continuità alla vittoria di Cagliari. Ma vatti tu a fidare degli amici. Ilal Dall’Ara non vince dall’1 aprile (3-0 alla Salernitana) e dopo sette mesi di astinenza frigge dalla voglia di interrompere la striscia. Anche perché perché Lazio e Fiorentina, tanto per guardare non troppo lontano dal proprio naso, sono potenziali concorrenti per un posto in Europa che dopo aver cambiato in estate, come il, il pilota in panchina dopo qualche iniziale balbettio adesso inanellano vittorie su vittorie.