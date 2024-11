Bologna Italiano | La vittoria in casa una liberazione ancora tanti aspetti da sistemare

Leggi tutto su Sportface.it

“C’era ladi unache non trovavamo ine che volevamo. Sapevamo che potevamo ottenerla anche all’ultimo minuto e sono contento. Pensavamo a una partita del genere, l’abbiamo preparata con questa gestione e ci siamo riusciti alla fine”. Così Vincenzo, tecnico del, ai microfoni di DAZN dopo lalinga ottenuta per 1-0 contro il Lecce. “Alle volte si può anche lasciar sfogare un allenatore. Sono felice, tutti volevamo questae la dedichiamo al pubblico che ci è stato accanto fino all’ultimo minuto“. Il tecnico aggiunge: “La squadra hada mettere a posto. Quando trovi squadre che si chiudono, dobbiamo avere più pazienza. Siamo una delle squadre che sbaglia di più nella metà campo avversaria, questo ti espone a rischi e non ti consente di sbloccarle prima. Abbiamo la qualità per fare meglio e lì batteremo“.