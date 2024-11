Agi.it - "Anche funzionari di Palazzo Chigi negli uffici di Equalize", dicono i carabinieri

AGI - Carmine Gallo, l'ex super poliziotto ai domiciliari nell'inchiesta sui presunti dossieraggi, "dispone di un cripto-fonino con tecnologia israeliana". Lo scrivono idi Varese in un'annotazione dell'ottobre del 2022, anticipata dal 'Fatto Quotidiano', e visionata dall'AGI nella quale si dà contodella presenza dididi via Pattari, a pochi passi dal Duomo di Milano. "Dall'inizio dell'attività tecnica si è già accertato che presso glidellasi sono già recatidella Presidenza del Consiglio dei Ministri le cui conversazioni non sono state oggetto di sunto e trascrizione - è il passaggio testuale -.