Ilfoglio.it - Alle prese con il "filisteo colto" di Nietzsche

Ho seguito con interesse il dibattito sulla cultura italiana che si è svolto fra i padiglioni di Francoforte, almeno fino a quando non mi è caduto l’occhio sulla mia vecchia edizione delle Considerazioni inattuali (una Newton Compton del 1997; ma ce n’è una più recente Rusconi, 295 pp., 12 euro).distingue fra cultura e ciò che Mirella Ulivieri traduce con “culturalità”: la prima è “unità di stile artistico in tutte le manifestazioni vitali di un popolo”, mentre nella culturalità rientrano le manifestazioni non vitali o di vita apparente. E’ il caso del molto sapere e del molto studio, “né mezzo necessario della cultura né indizio di essa”; è il caso del “”, che vive nella “superstizione di essere uomo di cultura” poiché rilascia dichiarazioni su tutto e indossa idee alla moda.