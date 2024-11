Dilei.it - Victoria Cabello in ospedale, il video dalla sala operatoria: “Il mio anestetista si chiama Gesù”

Leggi tutto su Dilei.it

(Di venerdì 1 novembre 2024) Ride e fa ridere sempre, persino nei momenti più improbabili. L’ultimopostatoconduttrice sui social la ritrae addirittura in, poco prima di entrare inper un piccolo intervento (niente di grave). Enon perde l’occasione per sdrammatizzare, soprattutto dopo aver scoperto il nome del proprio, ildall’si trovava all’di Parma per essere operata a causa di “una vena intasata nel massetere (la mandibola)”, così come da lei stessa spiegato. E in certi momenti forse lo smartphone andrebbe messo da parte, maè la monella per eccellenza e il telefonino se l’è portato dietro persino sul lettino, continuando a filmare fino a pochi minuti prima dell’inizio dell’operazione. Il risultato è un divertente racconto di una giornata particolare.