Usa, solo 12mila occupati in più a ottobre. Trump: “È colpa di Harris” - A ottobre la crescita del mercato del lavoro negli Stati Uniti segna una battuta d’arresto, con solo 12mila occupati non agricoli in più, sulla scia degli effetti degli uragani e degli scioperi che hanno colpito il Paese. Il presidente Joe Biden ha spiegato che la crescita dei posti di lavoro “rimbalzerà a novembre” e che “l’economia americana rimane forte, con 16 milioni di posti di lavoro creati” dall’inizio del suo mandato, ma il rallentamento ha fornito l’occasione alla campagna elettorale di Donald Trump di definire i dati “una catastrofe” che “rivela definitivamente quanto Kamala Harris abbia rovinato la nostra economia“. I numeri Come mostra il rapporto del Dipartimento del Lavoro, il tasso di disoccupazione è rimasto invariato al 4,1% e l’occupazione ha continuato a crescere nei settori sanitario e governativo, mentre è diminuita nel manifatturiero a causa degli scioperi. Lapresse.it - Usa, solo 12mila occupati in più a ottobre. Trump: “È colpa di Harris” Leggi tutto su Lapresse.it (Lapresse.it - venerdì 1 novembre 2024)- Ala crescita del mercato del lavoro negli Stati Uniti segna una battuta d’arresto, connon agricoli in più, sulla scia degli effetti degli uragani e degli scioperi che hanno colpito il Paese. Il presidente Joe Biden ha spiegato che la crescita dei posti di lavoro “rimbalzerà a novembre” e che “l’economia americana rimane forte, con 16 milioni di posti di lavoro creati” dall’inizio del suo mandato, ma il rallentamento ha fornito l’occasione alla campagna elettorale di Donalddi definire i dati “una catastrofe” che “rivela definitivamente quanto Kamalaabbia rovinato la nostra economia“. I numeri Come mostra il rapporto del Dipartimento del Lavoro, il tasso di disoccupazione è rimasto invariato al 4,1% e l’occupazione ha continuato a crescere nei settori sanitario e governativo, mentre è diminuita nel manifatturiero a causa degli scioperi.

