"Un botto e poi tutti vomitavano". Paura a bordo: vicino all'ala sinistra... - Panico a bordo del volo Antalya-Manchester. Il viaggio, operato dalla compagnia Jet2, è stato costretto a fare un'inversione a U e tornare indietro. Il motivo? I passeggeri hanno sentito un "forte botto" e un "odore di bruciato" che ha causato loro nausea e vomito. Il velivolo decollato da Antalya poco dopo le 23:45 di martedì sera, ha dovuto cambiare rotta poco dopo a causa di alcuni "problemi tecnici". "Molte persone erano spaventate parecchi passeggeri vomitavano", ha raccontato una passeggera al Manchester Evening News. "Le persone sedute vicino all'ala sinistra guardavano fuori dal finestrino, vomitando e senza riuscire a mettere i piedi a terra. Non sono state fornite molte informazioni, e questo ha peggiorato la situazione", ha aggiunto la donna. E così il volo è tornato all'aeroporto di Antalya meno di 90 minuti dopo il decollo.

Un botto e poi odore di bruciato: passeggeri iniziano a vomitare. Aereo costretto a tornare indietro

(msn.com)

Il velivolo della Jet2 era decollato poco dopo le 23:45 di martedì sera da Antalya, in Turchia, in direzione Manchester, nel Regno Unito, ma ha dovuto cambiare rotta poco dopo a causa di alcuni “probl ...

