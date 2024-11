Tremendo incidente in provincia di Latina | perde la vita il giovanissimo Antony Aveva appena 16 anni

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Un drammatico pomeriggio si è consumato ieri a Itri, lungo la trafficata via Appia, dove unstradale ha spezzato ladiDi Fava, un ragazzo di soli 16. Il giovane era in sella al suo scooter 125 quando è rimasto coinvolto in uno scontro multiplo che ha coinvolto due motocicli, due automobili e un furgone. La Dinamica dell'Secondo le prime ricostruzioni fornite dai Carabinieri della Radiomobile di Scauri di Minturno, il giovane avrebbe urtato contro un furgone durante la sua corsa lungo la via Appia. La violenza dell'impatto ha sbalzatolontano dalla moto, provocando lesioni gravissime che si sono rivelate purtroppo fatali. Intervento dei Soccorsi Sul luogo dell'sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, insieme ai sanitari del 118, che hanno cercato in ogni modo di salvare laal giovane motociclista.